Monselice Fabio Conte punta al rilancio | La città ritorna

A Monselice, il sindaco ha annunciato un nuovo programma mirato al rilancio della città, con particolare attenzione alla sicurezza di donne e anziani. Sono previsti interventi specifici per le frazioni meno abitate, che attualmente risultano trascurate. La proposta include misure concrete per migliorare i servizi e le condizioni di vita nelle zone più periferiche, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile e sicura per tutti.

? Cosa scoprirai Come potrà il nuovo programma garantire la sicurezza di donne e anziani?. Quali interventi concreti sono previsti per le frazioni attualmente abbandonate?. Come verrà riaperta la Cava della Rocca per i grandi eventi?. Cosa cambierà per le famiglie con la riattivazione dell'ostello locale?.? In Breve Coalizione composta da Forza Italia, PPE, Noi Moderati e gruppo Giovani Monselice.. Programma prevede riapertura ostello locale e gestione Cava della Rocca con Regione Veneto.. Priorità manutenzione strade, illuminazione e marciapiedi nelle frazioni attualmente in stato di abbandono.. Obiettivo attrazione nuove famiglie e imprese tramite sicurezza urbana e sostegno fasce deboli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monselice, Fabio Conte punta al rilancio: “La città ritorna Notizie correlate Pizza punta al rilancio: un laboratorio urbano per la cittàNello Pizza, candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico, ha delineato questa mattina a Via Tagliamento la visione politica per la città in... Ravenna punta al rilancio: 560mila euro per il cuore della cittàIl Comune di Ravenna ha presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per il progetto denominato Destinazione Ravenna centro, un piano... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Altro giro, altra corsa: 51 Comuni veneti al voto; Elezioni comunali, la volata finale per 12 sfide: 29 aspiranti sindaci; Elezioni comunali, ammesse tutte le 92 liste presentate. Si entra nel vivo della compagna elettorale per eleggere sindaco Fabio Conte. Il calendario degli incontri con la cittadinanza. Si inizia martedì 5 maggio con San Cosma. VOTA CON-TE NOI MODERATI. - facebook.com facebook