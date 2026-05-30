Una donna di 50 anni è stata trovata morta a coltellate nella sua abitazione a Ferrara. Il marito, arrestato, è accusato di averla uccisa. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il fatto. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio.

Un femminicidio, l’ennesimo, si è consumato nella notte a Ferrara. La vittima si chiama Samanta Zironi, 50 anni. La donna è stata trovata morta in casa dalle autorità, allertate dal marito Vladimiro Lombardi (52 anni) che nel cuore della notte ha chiamato il 118. L’uomo è stato arrestato. Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe stata uccisa a coltellate. Femminicidio a Ferrara La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Samanta Zironi, 50 anni, è stata uccisa all’interno del suo appartamento di via Gatti Casazza, nell’area Barco, a Ferrara. A dare l’allarme è stato il marito Vladimiro Lombardi, quando alle 3 del mattino ha telefonato al 118. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Samanta Zironi a Ferrara, uccisa a coltellate: arrestato il marito Vladimiro Lombardi

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