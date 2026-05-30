Femminicidio di Samanta Zironi a Ferrara uccisa a coltellate | arrestato il marito Vladimiro Lombardi

Da virgilio.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 50 anni è stata trovata morta a coltellate nella sua abitazione a Ferrara. Il marito, arrestato, è accusato di averla uccisa. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il fatto. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un femminicidio, l’ennesimo, si è consumato nella notte a Ferrara. La vittima si chiama Samanta Zironi, 50 anni. La donna è stata trovata morta in casa dalle autorità, allertate dal marito Vladimiro Lombardi (52 anni) che nel cuore della notte ha chiamato il 118. L’uomo è stato arrestato. Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe stata uccisa a coltellate. Femminicidio a Ferrara La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Samanta Zironi, 50 anni, è stata uccisa all’interno del suo appartamento di via Gatti Casazza, nell’area Barco, a Ferrara. A dare l’allarme è stato il marito Vladimiro Lombardi, quando alle 3 del mattino ha telefonato al 118. 🔗 Leggi su Virgilio.it

femminicidio di samanta zironi a ferrara uccisa a coltellate arrestato il marito vladimiro lombardi
© Virgilio.it - Femminicidio di Samanta Zironi a Ferrara, uccisa a coltellate: arrestato il marito Vladimiro Lombardi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Samanta Zironi morta in casa a Ferrara, arrestato il marito Vladimiro Lombardi: «Prima l'ha uccisa, poi ha chiamato i soccorsi»

Leggi anche: Samanta Zironi trovata morta in casa a Ferrara, arrestato il marito Vladimiro Lombardi: “Prima l’ha uccisa, poi ha chiamato i soccorsi”

femminicidio di samanta femminicidio di samanta zironiFerrara, donna di 50 anni uccisa in casa a coltellate: arrestato il marito per sospetto femminicidioLa vittima si chiama Samanta Zironi. Sarebbe stato il coniuge, Vladimiro Lombardi, a chiamare le forze dell'ordine L'articolo Ferrara, donna di 50 anni uccisa in casa a coltellate: arrestato il marito ... msn.com

Uccide la moglie in casa con oltre 40 coltellate: il marito di 52 anni chiama la polizia, arrestatoFemminicidio a Ferrara: una donna di 50 anni, Samanta Zironi, è stata trovata senza vita in un appartamento di via Gatti Casazza, nel quartiere Barco, alla periferia della città, massacrata con oltre ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web