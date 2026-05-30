Il candidato del centrodestra ha ottenuto oltre il 50% dei voti, battendo il rivale di centrosinistra. La vittoria è stata netta al primo turno, senza bisogno di ballottaggio. La partecipazione alle urne si è attestata intorno al 60%. La candidata del centrosinistra ha chiuso al secondo posto, con circa il 30% dei consensi. La vittoria ha sorpreso i pronostici, che prevedevano un risultato più combattuto. Nessuna candidatura del Movimento 5 Stelle ha superato il 5%.

Roma – Professor Paolo Feltrin, politologo dell’università di Trieste, esperto di risultati elettorali e di nord-est, che opinione si è fatto del voto veneziano che ha spiazzato i pronostici e il centrosinistra? “Anzitutto le elezioni erano già state vinte dal centrodestra nel 2015 e nel 2021. Quindi di per sé non è una sorpresa, ma semmai una conferma”. Passaggio di consegne a Venezia tra il sindaco uscente tra Luigi Brugnaro e il neo eletto Simone Venturini nella sede municipale di Ca' Farsetti, 29 maggio 2026 ANSA ufficio stampa Comune Venezia +++ UFFICIO STAMPA +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++ Quindi perché tanta sorpresa? “Dopo le vicissitudini giudiziarie sembrava che la giunta sotto inchiesta dovesse perdere le elezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Feltrin: “Guai a fare di Venezia un test nazionale. Carovita, casa, lavoro: si vota il sindaco che sembra fare qualcosa in più”

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