SÌ può fare Arianna Meloni | Orgogliosi del lavoro fatto ma non si vota sul governo

Arianna Meloni ha dichiarato che si può fare e si è detta orgogliosa del lavoro svolto, ma ha precisato che non si voterà sul governo. Ha aggiunto che la valutazione delle politiche avverrà nel 2027, senza usare giri di parole. La sua posizione è chiara e non ha lasciato spazio a interpretazioni diverse. La sua dichiarazione è stata comunicata senza mezzi termini.

Per valutare il governo ci saranno le politiche del 2027. Non utilizza giri di parole Arianna Meloni. La responsabile nazionale della segreteria della FdI, nella sua Roma, in un Palazzo dei Congressi gremito, chiarisce come la riforma della giustizia, pur essendo un «fatto storico», un qualcosa che «gli italiani aspettano da oltre trenta anni» sia solo un «tassello» del programma del centrodestra. Ribadisce, dunque, il proprio «orgoglio» per un percorso ricco di riforme sostanziali. «Non oso immaginare – dice – se non ci fosse Giorgia alla guida in un momento così complesso». La storica militante raccontale tappe di un rapporto con la gente, «costruito giorno dopo giorno». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - SÌ può fare. Arianna Meloni: "Orgogliosi del lavoro fatto ma non si vota sul governo" Articoli correlati Referendum Giustizia, il "Sì" alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni "non è voto sul governo"Gli italiani sono divisi quasi a metà sul barrare il “Sì” o il “No” al referendum sulla Giustizia. Meloni ospite da Fedez a Pulp Podcast: “Non si vota su di me e sul governo”In un panorama mediatico in continua evoluzione, la politica italiana cerca nuovi canali per dialogare con i cittadini, superando i formati... Tutti gli aggiornamenti su Arianna Meloni Temi più discussi: Arianna Meloni: Nostra è politica della militanza, del coraggio, della coerenza, delle idee; Referendum, parla Arianna Meloni: Con questa riforma chi sbaglia paga; Caso Delmastro, FdI in imbarazzo: Arianna Meloni parla di 'gogna mediatica'; Referendum giustizia, Arianna Meloni: È riforma storica, magistratura più libera e indipendente. Referendum giustizia, Arianna Meloni: È riforma storica, magistratura più libera e indipendente(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Quello che vogliamo approvare è un fatto storico, questa è una riforma che può fare la storia, gli italiani la ... quotidiano.net SÌ può fare. Arianna Meloni: Orgogliosi del lavoro fatto ma non si vota sul governoPer valutare il governo ci saranno le politiche del 2027. Non utilizza giri di parole Arianna Meloni. La responsabile nazionale della segreteria ... iltempo.it Caso Delmastro, Arianna Meloni: "Non c'è nessuna indagine, basta gogne mediatiche" - facebook.com facebook Arianna Meloni ha sbagliato riforma: quella su cui si voterà al referendum non riguarda la responsabilità civile dei magistrati (tanto meno quella erariale, che non si sa da dove spunta). Quindi, perché vuole confondere le idee alla gente (eufemismo, nonché x.com