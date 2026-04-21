Fabio Caressa, noto telecronista di Sky Sport, ha commentato la stagione del Milan di Massimiliano Allegri in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Ha sottolineato che la Champions League è un torneo importante, ma ha anche affermato che il Milan avrebbe potuto fare qualcosa in più durante la competizione. La sua analisi si concentra sulla prestazione della squadra in questa stagione europea.

Il Milan di Massimiliano Allegri, con il successo di 'corto muso' sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco, è tornato al secondo posto nella classifica di Serie A, a quota 66 punti, pari merito con il Napoli. Ai rossoneri è bastata una giocata, al 41', ovvero l'assist di Rafael Leão per il gol di Adrien Rabiot, per portare a casa l'intera posta in palio e rilanciarsi - se non nel gioco, almeno nei risultati - dopo tre sconfitte nelle quattro precedenti partite. Ora domenica sera, a 'San Siro', arriverà la Juventus, quarta in graduatoria a quota 63. Il Diavolo avrà la grande occasione per tenere i bianconeri a distanza, se non addirittura di staccarli di 6 lunghezze.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa: “Champions importante, ma penso che il Milan qualcosa in più potesse fare”

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