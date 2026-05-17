Felix Gall | Contento di essere stato battuto solo da Vingegaard il piano non era attaccare

Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, sulla salita di Corno alle Scale, il vincitore è stato Jonas Vingegaard. Felix Gall, uno dei partecipanti, ha dichiarato di essere soddisfatto di essere stato battuto solo dal suo avversario. Ha spiegato che il suo obiettivo non era attaccare durante la fase finale della gara. La tappa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, mentre Gall ha concluso la corsa con questa dichiarazione.

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