Felix Gall | Contento di essere stato battuto solo da Vingegaard il piano non era attaccare
Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, sulla salita di Corno alle Scale, il vincitore è stato Jonas Vingegaard. Felix Gall, uno dei partecipanti, ha dichiarato di essere soddisfatto di essere stato battuto solo dal suo avversario. Ha spiegato che il suo obiettivo non era attaccare durante la fase finale della gara. La tappa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, mentre Gall ha concluso la corsa con questa dichiarazione.
È Jonas Vingegaard a trionfare sull’arrivo di Corno alle Scale nella nona tappa del Giro d’Italia 2026. Il danese mette il secondo sigillo sulla Corsa Rosa dopo il Blockhaus e può ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti in questa prima parte della Corsa Rosa. Il fuoriclasse del Team Visma Lease avrà la possibilità di guadagnare ancora terreno nella lunga cronometro di martedì. Vingegaard ha nuovamente dimostrato tutta la sua superiorità in salita, vincendo quasi senza particolare sforzo fisico. L’unico avversario quando le pendenze iniziano a salire sembra essere Felix Gall. Dopo l’ottima prova sul Blockhaus, l’austriaco ha tentato addirittura di sorprendere il grande favorito, attaccando sull’ultima salita. 🔗 Leggi su Oasport.it
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