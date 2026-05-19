Federica Abbate ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Superman”, prevista per il 29 maggio. La cantante e autrice italiana ha scritto alcuni dei brani più noti degli ultimi anni, contribuendo con la sua firma a numerosi successi musicali. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul processo creativo del brano. La data di uscita è stata confermata dagli organizzatori e dai suoi collaboratori.

Il nome Federica Abbate, ad alcuni, potrebbe non dire molto, ma la sua penna la conosciamo tutti: dietro ad alcuni dei maggiori successi musicali degli ultimi anni, dopotutto, c’è molto spesso la sua firma. Classe 1991, è, ad oggi, una delle autrici pop più autorevoli nel nostro Paese, e ha collaborato con decine di artisti, da Alessandra Amoroso ad Achille Lauro, da Marracash a Fedez, fino a Sal Da Vinci, per il quale ha scritto, insieme ad Alessandro La Cava e Francesco Da Vinci, Per sempre sì, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2026. Dopo anni “nell’ombra”, però, la musicista e cantautrice milanese ha deciso di tornare sotto i riflettori con un nuovo singolo, intitolato Superman, disponibile dal 29 maggio per Atlantic Records e Warner Music Italy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Federica Abbate ha annunciato il nuovo singolo “Superman”, in uscita il 29 maggio

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