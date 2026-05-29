Federica Abbate torna con il nuovo singolo Superman | Da adolescente mi sentivo invisibile salvo i piccioni perché non sopporto l’indifferenza Per Sempre si di Sal Da Vinci piace perché parla di un sentimento universale – Intervista

Da superguidatv.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federica Abbate ha pubblicato il nuovo singolo “Superman”. La cantante ha spiegato di aver scritto il brano riflettendo sui sentimenti di invisibilità vissuti da adolescente, e ha menzionato di apprezzare “Per Sempre si” di Sal Da Vinci per il suo tema universale. La canzone combina elementi di ironia, vulnerabilità e pop, e si propone come un racconto sincero di emozioni profonde.

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Federica Abbate torna a raccontarsi su SuperGuidaTV con “Superman”, un brano che mescola ironia, vulnerabilità e immaginario pop per raccontare qualcosa di profondamente autentico. Tra finti matrimoni, come quello che accompagna il video del brano, ricerca di sé e piccioni salvati per le strade di Milano, l’artista si mette completamente a nudo, parlando di insicurezze, sogni e del coraggio di imparare a salvarsi da soli senza l’aiuto di nessuno. In questa intervista Federica ci racconta la nascita del singolo, il significato del videoclip e il suo modo tutto personale di vivere il pop. Intervista a Federica Abbate: “vi presento Superman”. Bentornata su SuperGuidaTV, Federica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Federica Abbate torna con il nuovo singolo “Superman”: «Da adolescente mi sentivo invisibile, salvo i piccioni perché non sopporto l’indifferenza. “Per Sempre si” di Sal Da Vinci piace perché parla di un sentimento universale» – Intervista
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