Federica Abbate ha pubblicato il nuovo singolo “Superman”. La cantante ha spiegato di aver scritto il brano riflettendo sui sentimenti di invisibilità vissuti da adolescente, e ha menzionato di apprezzare “Per Sempre si” di Sal Da Vinci per il suo tema universale. La canzone combina elementi di ironia, vulnerabilità e pop, e si propone come un racconto sincero di emozioni profonde.

Federica Abbate torna a raccontarsi su SuperGuidaTV con “Superman”, un brano che mescola ironia, vulnerabilità e immaginario pop per raccontare qualcosa di profondamente autentico. Tra finti matrimoni, come quello che accompagna il video del brano, ricerca di sé e piccioni salvati per le strade di Milano, l’artista si mette completamente a nudo, parlando di insicurezze, sogni e del coraggio di imparare a salvarsi da soli senza l’aiuto di nessuno. In questa intervista Federica ci racconta la nascita del singolo, il significato del videoclip e il suo modo tutto personale di vivere il pop. Intervista a Federica Abbate: “vi presento Superman”. Bentornata su SuperGuidaTV, Federica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Federica Abbate torna con il nuovo singolo “Superman”: «Da adolescente mi sentivo invisibile, salvo i piccioni perché non sopporto l’indifferenza. “Per Sempre si” di Sal Da Vinci piace perché parla di un sentimento universale» – Intervista

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Federica Abbate e Sal Da Vinci in uno speciale duetto piano e voce di Per Sempre Sì

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Stanno uscendo molti singoli carini mara sattei e nigiotti... Video di Federica abbate con molti volti conosciuti tra cui sal da vinci anche lui con una canzone nuova... #fiorde #radiostop antonella tu li presenterai tutti mi sa ..molto presto... Noi non abbiamo tempo x.com

Nel videoclip del suo nuovo singolo Federica Abbate è una sposa (e Sal Da Vinci è l’officiante perfetto)Autrice amatissima, Federica Abbate porta avanti la sua vita come cantante. Tutto sul nuovo brano (che nel video ha un cameo d'eccezione) ... style.corriere.it

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