Un aggiornamento per il reparto offensivo di EA Sports FC 26 introduce l’Evoluzione “I gol nel destino”. Questa novità mira a migliorare le prestazioni dei bomber, rendendoli più precisi e letali in area avversaria. L’aggiornamento è disponibile tramite un nuovo sistema di progressione chiamato “goal bound”, che permette ai giocatori di potenziare le capacità realizzative dei loro attaccanti. La modifica si applica a tutte le modalità di gioco e sarà disponibile con il prossimo aggiornamento del titolo.

Il reparto offensivo su EA Sports FC 26 riceve un nuovo e interessante aggiornamento grazie al rilascio dell’Evoluzione “I gol nel destino”. Questo potenziamento è focalizzato interamente sulla finalizzazione, mirando a trasformare carte in attaccanti letali davanti alla porta. L’Evoluzione è pensata per chi vuole dare una chance a giocatori meno utilizzati nel meta attuale, ma che possiedono le caratteristiche giuste per diventare pedine fondamentali nelle rose a tema o nelle sfide competitive. Dettagli e costi dell’Evoluzione. L’Evoluzione “I gol nel destino” è disponibile per un periodo limitato e presenta una struttura che permette una discreta flessibilità, essendo ripetibile 2 volte. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva l’Evoluzione “I gol nel destino”: come trasformare i bomber in cecchini infallibili (goal bound)

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