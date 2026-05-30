FC 26 arriva l’Evoluzione I gol nel destino | come trasformare i bomber in cecchini infallibili goal bound

Da imiglioridififa.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un aggiornamento per il reparto offensivo di EA Sports FC 26 introduce l’Evoluzione “I gol nel destino”. Questa novità mira a migliorare le prestazioni dei bomber, rendendoli più precisi e letali in area avversaria. L’aggiornamento è disponibile tramite un nuovo sistema di progressione chiamato “goal bound”, che permette ai giocatori di potenziare le capacità realizzative dei loro attaccanti. La modifica si applica a tutte le modalità di gioco e sarà disponibile con il prossimo aggiornamento del titolo.

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Il reparto offensivo su  EA Sports FC 26  riceve un nuovo e interessante aggiornamento grazie al rilascio dell’Evoluzione  “I gol nel destino”. Questo potenziamento è focalizzato interamente sulla finalizzazione, mirando a trasformare carte in attaccanti letali davanti alla porta. L’Evoluzione è pensata per chi vuole dare una chance a giocatori meno utilizzati nel meta attuale, ma che possiedono le caratteristiche giuste per diventare pedine fondamentali nelle rose a tema o nelle sfide competitive. Dettagli e costi dell’Evoluzione. L’Evoluzione “I gol nel destino” è disponibile per un periodo limitato e presenta una struttura che permette una discreta flessibilità, essendo  ripetibile 2 volte. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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