FC 26 ARRIVA POTENZIAMENTO | 5 SLOT PER TRASFORMARE I TUOI DIMENTICATI IN GIGANTI

EA Sports ha annunciato l’introduzione di una nuova modalità chiamata “Potenziamento” in FC 26, disponibile con cinque slot dedicati. Questa funzione permette ai giocatori con un punteggio massimo di 88 OVR di migliorare le proprie statistiche e rafforzare i propri personaggi. L’obiettivo è aiutare i giocatori con giocatori meno performanti a competere meglio nel contesto attuale del gioco. La modalità è pensata per offrire più possibilità di personalizzazione e potenziamento.

EA Sports rilascia un’Evoluzione dedicata a tutti quei giocatori (max 88 OVR) che hanno bisogno di muscoli per reggere il colpo nel meta attuale. Ecco come trasformare i tuoi pupilli in veri “Mastini” del campo. Se hai nel club una carta Oro o una vecchia versione speciale che ami, ma che finora veniva “spostata di peso” dai difensori avversari, la nuova Evoluzione “Potenziamento” è la soluzione. La notizia migliore? È ripetibile ben 5 volte e, soprattutto, non permette l’inserimento dei Tour Mondiale Argento. È tempo di ridare dignità ai giocatori veri rimasti nelle retrovie. I Requisiti: Spazio ai “Grandi”. Dimenticate le Silver Stars, qui si lavora su carte che hanno già una base solida ma a cui manca la cattiveria agonistica: GEN Max: 88 (Perfetto per recuperare molte carte Oro o promo passate).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, ARRIVA “POTENZIAMENTO”: 5 SLOT PER TRASFORMARE I TUOI “DIMENTICATI” IN GIGANTI Il Metodo Più Veloce per Far Crescere i Giovani su FC26! Notizie correlate FC 26 Showdown: Mastantuono vs Aursnes – Chi vincerà il potenziamento?Sono arrivati due nuovi oggetti Showdown che mettono di fronte il talento emergente Franco Mastantuono e l’equilibratore Fredrik Aursnes. Leggi anche: FC 26 Il Laboratorio è aperto: come trasformare qualsiasi carta in un FUT Birthday personalizzato! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Del Title Update 1.5.4 In Arrivo Il 21 Aprile; EA FC 26 Evoluzione Potenziamento Cinetico Come Si Riscatta E Elenco Obiettivi; Evo Consegna Express: Cross da 93 e Passo Veloce+ per i tuoi terzini! (express delivery). FC 26, ARRIVA POTENZIAMENTO: 5 SLOT PER TRASFORMARE I TUOI DIMENTICATI IN GIGANTIEA Sports rilascia un'Evoluzione dedicata a tutti quei giocatori (max 88 OVR) che hanno bisogno di muscoli per reggere il colpo nel meta attuale. Ecco come ... imiglioridififa.com FC 26, SHOWDOWN RIVOLUZIONATI: OLTRE AL +2 C’È UN NUOVO PREMIO!EA Sports cambia le regole delle sfide Showdown: la sfida tra Inghilterra e Germania non mette in palio solo l'OVR, ma un potenziamento mai visto prima. Ecco ... imiglioridififa.com Grande sorpresa all’Adriatico di Pescara: arriva anche Marco Verratti. Il centrocampista ha fatto visita allo stadio in cui tutto è iniziato e ha ritrovato anche un ex compagno: Lorenzo Insigne. #DiMarzio #Pescara #Verratti #Insigne - facebook.com facebook Netflix: arriva Buen Camino, il film da incassi record di Checco Zalone x.com