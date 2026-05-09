La maschera più temuta dai difensori è tornata. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Victor Osimhen in versione Menzioni d’Onore TOTS. Con una velocità che tocca vertici assoluti e una potenza fisica devastante, il nigeriano si candida come il centravanti definitivo per ogni rosa competitiva. Ecco l’analisi dei requisiti e della carta. Non è solo un upgrade, è un vero e proprio uragano per l’attacco. Victor Osimhen (93 OVR) riceve una versione speciale che ne esalta le caratteristiche uniche: un mix di atletismo e finalizzazione che lo rende quasi impossibile da contenere in campo aperto. Hai a disposizione 14 giorni per completare le sfide e aggiungere questo predatore d’area al tuo club.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, BOMBER SENZA LIMITI: ARRIVA LA SBC TOTS MO DI VICTOR OSIMHEN

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: FC 26, IL RITORNO DI KVARADONA: DISPONIBILE LA SBC TOTS MO DA 94 OVR

Leggi anche: FC 26, VELOCITÀ E REGIA: ARRIVA GÉRALDINE REUTELER TOTS MO