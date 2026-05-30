Fassina ha avvertito che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea potrebbe portare nel mercato europeo circa 80 milioni di lavoratori con uno stipendio di circa 400 euro al mese. Ha affermato che questa situazione rafforzerà un mercato più aggressivo contro il lavoro e le piccole imprese, consolidando un percorso che, secondo lui, rende l’Europa più vulnerabile alle pressioni economiche.

“ Con l’ingresso dell’Ucraina nella Unione europea, l’Europa si consolida irreversibilmente verso un feroce mercato contro il lavoro e le piccole imprese. Finisce ogni prospettiva di una qualche capacità decisionale a livello geopolitico e le decisioni che si prenderanno saranno negative per questa parte dell’Europa”. È l’allarme lanciato ai microfoni di Battitori liberi, su Radio Cusano, da Stefano Fassina, già viceministro dell’Economia nel governo Letta e fondatore dell’associazione Patria e Costituzione. L’economista, da sempre voce della sinistra critica verso le politiche neoliberiste dell’Unione, smonta categoricamente l’idea di un’adesione immediata di Kiev, descrivendola come una scelta destinata a infliggere un colpo definitivo al modello sociale europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’allarme di Fassina: “Ucraina nella Ue? Porteremo nel mercato 80 milioni di lavoratori che guadagnano appena 400 euro al mese”

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