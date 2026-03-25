I timori e le riserve dei Paesi membri all’ingresso dell’Ucraina nella UE

Alcuni Paesi membri dell’Unione Europea hanno espresso riserve e dubbi riguardo all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione. Diversamente da quanto si potrebbe immaginare, la Russia non è la principale oppositrice, ma sono le nazioni europee stesse a manifestare preoccupazioni e timori circa l’allargamento. La questione riguarda principalmente questioni di adesione e di impatto politico e economico.

A differenza di quanto si potrebbe pensare a fare resistenza all’ingresso di Kiev nell’Unione Europea non è la Russia, ma sono gli stessi Paesi membri. Come fa notare la rivista americana Responsible Statecraft, nessuno può o vuole fissare una data di adesione, ma si chiedono garanzie a che il percorso agevolato finora concesso all’Ucraina non diventi un precedente pericoloso che eroda il prestigio e la credibilità di Bruxelles verso gli europei stessi. Frustrazione a Kiev. Cresce la frustrazione sul percorso ucraino verso la UE. A mettere ostacoli sul cammino non è più la Russia, che ha lasciato cadere le sue obiezioni all’adesione di Kiev, la quale rappresentava una delle richieste principali dei manifestanti del Maidan nel 2014. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - I timori e le riserve dei Paesi membri all’ingresso dell’Ucraina nella UE Articoli correlati Perché serve velocizzare l’ingresso in Ue dei Paesi dell’est EuropaInvestire nei Balcani e accelerare il processo di adesione all’Unione europea dei paesi dell’area per non lasciare la regione in balia dell’influenza... Senato, nasce l’Osservatorio SEE: “Velocizzare ingresso in UE dei Paesi dell’Est Europa”Roma, 27 febbraio 2026 – Investire nei Balcani e accelerare il processo di adesione all’Unione europea dei paesi dell’area per non lasciare la... Tutti gli aggiornamenti su I timori e le riserve dei Paesi membri... Temi più discussi: Assohotel: conflitto accende timori per la tenuta dei flussi turistici; Assohotel Confesercenti: conflitto in Medio Oriente genera timori per i flussi turistici da Far East e USA; Sudan: La Chiesa rientra a Khartoum tra distruzione, timori e speranze; Meloni all’Ue: stop al sistema Ets. I timori per una guerra lunga. Il Golfo a corto di intercettori? I timori degli Usa e dei Paesi arabi per la guerraLa Terza guerra del Golfo prosegue e il tema della risposta iraniana si fa ... msn.com Fiere, appello al Governo. Timori per gli effetti della guerraAefi avvia un Osservatorio sui flussi: preoccupazione per i voli bloccati e per il caro energia. A oggi poche le disdette dei partecipanti. Informa e Bologna rinviano eventi a Dubai ... ilsole24ore.com Incontro tra Zhai Jun e rappresentanti diplomatici dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo in Cina Il 25 marzo l’inviato speciale del governo cinese per le questioni del Medio Oriente, ambasciatore Zhai Jun, ha avuto un incontro collettivo con i rappre - facebook.com facebook Il commissario europeo per l'Energia ha chiesto ai paesi membri dell'Ue di iniziare subito a riempire gli stoccaggi di gas per non rischiare una corsa agli approvvigionamenti dell'ultimo minuto. Ecco i paesi messi meglio (e peggio) con le scorte. x.com