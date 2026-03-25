I timori e le riserve dei Paesi membri all’ingresso dell’Ucraina nella UE

Da follow.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni Paesi membri dell’Unione Europea hanno espresso riserve e dubbi riguardo all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione. Diversamente da quanto si potrebbe immaginare, la Russia non è la principale oppositrice, ma sono le nazioni europee stesse a manifestare preoccupazioni e timori circa l’allargamento. La questione riguarda principalmente questioni di adesione e di impatto politico e economico.

A differenza di quanto si potrebbe pensare a fare resistenza all’ingresso di Kiev nell’Unione Europea non è la Russia, ma sono gli stessi Paesi membri. Come fa notare la rivista americana Responsible Statecraft, nessuno può o vuole fissare una data di adesione, ma si chiedono garanzie a che il percorso agevolato finora concesso all’Ucraina non diventi un precedente pericoloso che eroda il prestigio e la credibilità di Bruxelles verso gli europei stessi. Frustrazione a Kiev. Cresce la frustrazione sul percorso ucraino verso la UE. A mettere ostacoli sul cammino non è più la Russia, che ha lasciato cadere le sue obiezioni all’adesione di Kiev, la quale rappresentava una delle richieste principali dei manifestanti del Maidan nel 2014. 🔗 Leggi su Follow.it

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