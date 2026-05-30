In un laboratorio di Cagliari, gli scienziati stanno studiando farmaci antivirali, analizzando come funzionano e quali effetti hanno sui virus. Il lavoro si concentra sulla sperimentazione di nuovi composti e sulla comprensione dei meccanismi di azione, con l’obiettivo di sviluppare trattamenti più efficaci. L’attività riguarda sia la ricerca di molecole antivirali che test di laboratorio, senza coinvolgimento diretto di pazienti o applicazioni cliniche immediate.

Cagliari, 30 maggio 2026 - One health, una sola salute. Umana ma anche animale e ambientale. Per difenderci dai virus dobbiamo entrare in questa prospettiva, spiega Enzo Tramontano, professore all’Università di Cagliari, vicepresidente della Società italiana di virologia, lo sguardo di chi frequenta la materia da 35 anni. La rete di INF-ACT. Questa stessa visione nel 2022 ha portato a creare in Italia la Fondazione INF-ACT, finanziata dal Pnrr, decine di atenei ed enti di ricerca in rete, dai veterinari ai clinici, “perché per affrontare il problema occorre avere presente il pianeta nel suo complesso”. Dovremmo aver appreso la lezione dal Covid, ma da ultimo anche dall’Hantavirus e dall’Ebola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Farmaci antivirali, “vi spiego cosa succede in laboratorio”

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