Maggio pieno di verifiche? Galiano | Succede quando si confondono valutazione formativa e sommativa Vi spiego
A maggio, tra verifiche e valutazioni, si accendono spesso discussioni tra studenti e insegnanti. In un video pubblicato su Instagram, un docente e scrittore ha spiegato come la confusione tra valutazione formativa e sommativa possa influenzare il modo in cui vengono organizzate le verifiche in questo periodo. La sua analisi si concentra sulla differenza tra i due tipi di valutazione e su come questa distinzione possa incidere sui metodi di valutazione adottati nelle scuole in questo momento dell’anno.
Attraverso un recente video pubblicato sul proprio profilo Instagram, il docente e scrittore Enrico Galiano affronta il delicato tema della corsa ai voti che caratterizza le ultime settimane di lezione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Maturità, “La griglia di valutazione ministeriale non mi piace e vi spiego perché”. INTERVISTA a Cristina AgazziCaro studente, “con questa nuova maturità non si valuterà solo cosa sai ma anche chi sei ”.
Graziani difende la Juve: «Se qualche volta si vincono le partite con un po’ di c**o non succede niente. Vi spiego qual è la parte più negativa di questa squadra» di Angelo CiarlettaCiccio Graziani ha difeso la Juventus dopo la vittoria di Bergamo, spiegando però qual è secondo lui la parte più negativa dei...
Maggio pieno di verifiche? Galiano: Succede quando si confondono valutazione formativa e sommativa. Vi spiegoAttraverso un recente video pubblicato sul proprio profilo Instagram, il docente e scrittore Enrico Galiano affronta il delicato tema della corsa ai voti che caratterizza le ultime settimane di lezion ... orizzontescuola.it
*PRESIDIO DEL TERRITORIO E STRETTA SUI MONOPATTINI ELETTRICI* Più controlli e maggiore attenzione alla sicurezza urbana: la Polizia Locale intensifica il presidio del territorio con verifiche sui monopattini elettrici e sul rispetto delle regole facebook
Per celebrare l'uscita nelle sale italiane di 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', da domani 20 maggio, The Walt Disney Company Italia ha scelto un'operazione spettacolare: una replica dell'iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bor x.com
Penang-Ipoh-Kuala Lumpur | Rapporto di Viaggio (8d8n, Maggio 2026) reddit
Troppe verifiche, studenti non dormono per studiare... ma recuperano a scuolaIl video virale di @5incondottaaaa mostra la realtà degli studenti a maggio: notti in bianco fino alle 3 per studiare e pennichelle di gruppo sui tappetini in palestra ... skuola.net