Maggio pieno di verifiche? Galiano | Succede quando si confondono valutazione formativa e sommativa Vi spiego

A maggio, tra verifiche e valutazioni, si accendono spesso discussioni tra studenti e insegnanti. In un video pubblicato su Instagram, un docente e scrittore ha spiegato come la confusione tra valutazione formativa e sommativa possa influenzare il modo in cui vengono organizzate le verifiche in questo periodo. La sua analisi si concentra sulla differenza tra i due tipi di valutazione e su come questa distinzione possa incidere sui metodi di valutazione adottati nelle scuole in questo momento dell’anno.

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