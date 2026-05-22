Maggio pieno di verifiche? Galiano | Succede quando si confondono valutazione formativa e sommativa Vi spiego

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio, tra verifiche e valutazioni, si accendono spesso discussioni tra studenti e insegnanti. In un video pubblicato su Instagram, un docente e scrittore ha spiegato come la confusione tra valutazione formativa e sommativa possa influenzare il modo in cui vengono organizzate le verifiche in questo periodo. La sua analisi si concentra sulla differenza tra i due tipi di valutazione e su come questa distinzione possa incidere sui metodi di valutazione adottati nelle scuole in questo momento dell’anno.

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Attraverso un recente video pubblicato sul proprio profilo Instagram, il docente e scrittore Enrico Galiano affronta il delicato tema della corsa ai voti che caratterizza le ultime settimane di lezione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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