Vi spiego cosa sta cambiando al villaggio Gattolino

Al villaggio Gattolino si stanno verificando delle trasformazioni che lo distinguono nettamente dal maxi condominio di via Malpighi, con differenze significative tra le due zone. La distanza tra questi due insediamenti si manifesta attraverso aspetti concreti e visibili, riflettendo un mutamento che interessa direttamente gli abitanti e le strutture di entrambe le aree. La situazione attuale mette in evidenza un divario evidente tra le caratteristiche dei due insediamenti.

Quella che intercorre tra il villaggio Gattolino e il maxi condominio di via Malpighi è una differenza profondissima. E non soltanto perché architettonicamente rispecchiano i gusti e la logistica di due ere differenti, la prima degli anni ‘50 e la seconda degli ’80: sono esempi diversi di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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