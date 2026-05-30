A Tor Tre Teste, a circa quindici minuti di auto da via Tallone, è stata inviata una diffida al sindaco e al prefetto. La comunicazione riguarda le condizioni di sicurezza nella zona, dopo che nel quartiere si sono verificati episodi di criminalità. La segnalazione arriva in seguito a eventi recenti di degrado e violenza. Nessuna altra informazione sulle azioni successive o sui dettagli specifici delle denunce.

A quindici minuti di macchina da via Tallone, dove si trova il rudere in cui è avvenuto lo stupro di Tor Cervar a, c'è il quartiere romano Tor Tre Teste. Doveva essere un'isola felice, immersa nel verde di due grandi parchi e isolata da zone teoricamente più turbolente, il Quarticciolo e Tor Sapienza. Ma dato che degrado e criminalità non conoscono confini, negli ultimi anni i residenti di Tor Tre Teste si sono ritrovati a fare i conti con un disagio crescente, fatto di spaccio, microcriminalità, occupazioni abusive e violenze sempre più preoccupanti, fino all'episodio più grave che risale alla scorsa estate: la violenza subita da una 60enne che alle sei di mattina portava a spasso il cane nel parco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Far West delle periferie, da Tor Tre Teste la diffida a sindaco e prefetto

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