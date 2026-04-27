Rosi la gatta stuprata a Tor Tre Teste ha trovato una nuova casa
Rosi, la gatta trovata agonizzante in un giardino condominiale lo scorso 23 marzo in via Francesco Tovaglieri a Tor Tre Teste, ha ora trovato una nuova casa. La gattina, vittima di un episodio di violenza, era stata recuperata in condizioni critiche e portata in un rifugio per animali. Dopo le cure, è stata affidata a una famiglia che si occuperà di lei.
Ha trovato casa Rosi, la gattina stuprata e trovata agonizzante in un giardino condominiale lo scorso 23 marzo, in via Francesco Tovaglieri, a Tor Tre Teste. Una brutale vicenda che aveva scosso l'intero quartiere della periferia romana, con diversi abitanti, compresa Simona, la donna che l'aveva.🔗 Leggi su Romatoday.it
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