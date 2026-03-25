A Roma, nel quartiere Tor Tre Teste, una gattina randagia è stata trovata gravemente ferita dopo essere stata sottoposta a un atto di violenza. La piccola si trova attualmente in condizioni critiche presso una clinica veterinaria. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per individuare eventuali responsabili. La vicenda ha suscitato shock tra i residenti della zona.

Un episodio di violenza inaudita scuote Roma. Nel quartiere Tor Tre Teste, una gattina randagia è stata trovata in condizioni disperate dopo essere stata vittima di un brutale abuso. Il ritrovamento è avvenuto in via Francesco Tovaglieri, dove una famiglia che si prendeva cura dell’animale ha lanciato l’allarme. La gattina, ribattezzata Rosi, è stata immediatamente trasportata in una clinica veterinaria, dove i medici hanno riscontrato lesioni gravissime compatibili con una violenza intenzionale. Lesioni compatibili con un abuso. Gli accertamenti clinici hanno escluso cause accidentali, confermando un quadro estremamente grave: traumi nella zona genitale riconducibili a un atto di crudeltà deliberata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, orrore a Tor Tre Teste: gattina seviziata, è in condizioni gravissime

Articoli correlati

Gattina gravissima al Parco di Tor Tre Teste: è stata stuprata, ha i genitali distruttiÈ ricoverata in condizioni gravissime una gattina vittima di un abuso atroce, con i genitali gravemente compromessi.

Come sta Rosy, la gattina stuprata a Tor Tre Teste: è ancora sorvegliata speciale, le lesioni sono graviHa ferite esterne ma non emorragie interne la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma.

Altri aggiornamenti su Roma orrore a Tor Tre Teste gattina...

Temi più discussi: Orrore a Tor Tre Teste: gattina di quartiere stuprata e lasciata devastata. Caccia al responsabile; Gattina gravissima al Parco di Tor Tre Teste: è stata stuprata, ha i genitali distrutti; Gattina stuprata in strada a Roma, l'appello per la piccola Rosi: Violenza atroce, chi ha ha visto parli; Gattina abusata e abbandonata a Roma, ora Rosi lotta per salvarsi (VIDEO).

A Roma Tor Tre Teste gattina violentata, LNDC denuncia e chiede giustizia per un atto così crudele: Chi sa parliÈ una vera e propria storia dell’orrore quella che arriva da Tor Tre Teste, quartiere di Roma, dove una gattina appartenente a una colonia felina è stata trovata in condizioni gravissime, con lesioni ... terzobinario.it

Gattina Rosi brutalmente violentata a Roma, la denuncia dei volontari e l’appello urgente ai testimoniGattina brutalmente violentata a Tor Tre Teste, Roma indaga su maltrattamenti animali Una gattina randagia di colonia felina, ribattezzata Rosi, è sta ... assodigitale.it

Continua la lenta ripresa della micetta Rosi, che ha subito abusi atroci nel Parco di Tor Tre Teste a Roma. Le sue condizioni restano gravi, ma si accende la speranza. - facebook.com facebook

Tor Tre Teste, gattina seviziata brutalmente. L'appello lanciato via Web: «Chi sa parli» x.com