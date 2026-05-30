Al festival Fotografia europea a Reggio Emilia sono state allestite tre mostre ispirate ai fantasmi. Le esposizioni si concentrano su temi legati alla percezione e alla memoria, utilizzando immagini che richiamano figure evanescenti e atmosfere misteriose. Le mostre, parte dell'edizione di quest'anno, si svolgono in diverse location della città e sono visitabili fino alla fine del festival. La rassegna si focalizza sulla rappresentazione visiva di concetti intangibili e sull'uso della fotografia per esplorare l'invisibile.

Superata la soglia dei vent’anni – festeggiati nel 2025 – il festival Fotografia europea di Reggio Emilia ha deciso di guardare a ciò che non si può guardare, a una sostanza invisibile composta da ricordi, memorie individuali e collettive, tecnologie che filtrano sempre di più la nostra percezione del reale. Alla consolidata squadra di curatori (Tim Clark, Walter Guadagnini, Luce Lebart) si aggiunge Arianna Catania, fondatrice e direttrice di Gibellina photoroad. Le mostre sono numerose, come sempre, e sono dislocate in diversi luoghi della città fino al 14 giugno. Tra queste, al piano terra dei Chiostri di San Pietro c’è Milk wood di Simona Ghizzoni, fotografa di origine reggiana con un’attenzione specifica ai diritti delle donne e alle questioni sociali che le riguardano. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Fantasmi a Reggio Emilia

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Fantasmi - Fotografia europea 2026

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