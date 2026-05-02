Reggio Emilia | 20 mostre per esplorare i fantasmi del quotidiano

A Reggio Emilia sono in programma venti mostre che invitano a riflettere sui temi legati alla vita di tutti i giorni. Le esposizioni presentano immagini e oggetti che ritraggono aspetti nascosti e sfumature del quotidiano, offrendo uno sguardo diverso su ciò che ci circonda. Attraverso le fotografie, si cerca di comprendere come le immagini possano aiutare a riscoprire parti di sé stessi e a interpretare meglio la realtà di tutti i giorni.

? Cosa scoprirai Cosa si nasconde dietro i fantasmi del nostro quotidiano?. Come possono le foto aiutarci a ritrovare noi stessi?. Dove si incontrano la storia della fotografia e la spiritualità?. Chi sono i giovani artisti che daranno voce al futuro?.? In Breve Palazzo Scaruffi ospita mostra sui duecento anni di storia della fotografia curata da Walter Guadagnini.. I Chiostri di San Pietro ospitano opere di Tim Clark, Luce Lebart e Simona Ghizzoni.. Progetto Speciale Diciottoventicinque coinvolge giovani guidati dai tutor Marcello Coslovi e Alex Tabellini.. Mostra di Elena Bellantoni presso la Chiesa dei Santi Carlo e Agata curata da Fulvio Chimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: 20 mostre per esplorare i fantasmi del quotidiano Notizie correlate FOTOGRAFIA EUROPEA 2026, FANTASMI DEL QUOTIDIANODal 30 aprile torna a Reggio Emilia FOTOGRAFIA EUROPEA, il festival internazionale promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal... Reggio Emilia, 20 mosse per riaccendere il centro: più sicurezzaReggio Emilia al Bivio: Un Piano in Venti Punti per Salvare il Cuore della Città La città di Reggio Emilia si trova di fronte a una sfida cruciale:... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le mostre più belle da vedere a maggio, da Marina Abramovi? a Alessandro Mendini; Fotografia, il Circuito Off. Via Roma cuore pulsante; Fotografia Europea 2026; Ponte del Primo Maggio in Emilia-Romagna: concerti, mostre, crociere sul Po, manieri storici, parchi divertimento e tanto altro. A Reggio Emilia torna la grande rassegna Fotografia Europea. Programma, appuntamenti, centinaia di mostre diffuseTorna la rassegna fotografica diffusa dal 30 aprile al 14 giugno 2026: il tema scelto per questa edizione è Fantasmi del quotidiano ... artribune.com A Reggio Emilia l’opera di Luigi Ghirri tra musica e immaginiNel vario circuito museale si può fare tappa – tra gli altri – alla Sala e al Museo del Tricolore per ripassare la storia della bandiera italiana, nonché alla Galleria Parmeggiani, al Museo di Storia ... ilrestodelcarlino.it da Reggio Emilia.. /PH © I O D E S I G N 2026 ITA - facebook.com facebook Milan a Reggio Emilia con il primo match point: se Napoli e Fiorentina fermassero Como e Roma... x.com