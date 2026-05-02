Reggio Emilia | 20 mostre per esplorare i fantasmi del quotidiano

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Emilia sono in programma venti mostre che invitano a riflettere sui temi legati alla vita di tutti i giorni. Le esposizioni presentano immagini e oggetti che ritraggono aspetti nascosti e sfumature del quotidiano, offrendo uno sguardo diverso su ciò che ci circonda. Attraverso le fotografie, si cerca di comprendere come le immagini possano aiutare a riscoprire parti di sé stessi e a interpretare meglio la realtà di tutti i giorni.

? Cosa scoprirai Cosa si nasconde dietro i fantasmi del nostro quotidiano?. Come possono le foto aiutarci a ritrovare noi stessi?. Dove si incontrano la storia della fotografia e la spiritualità?. Chi sono i giovani artisti che daranno voce al futuro?.? In Breve Palazzo Scaruffi ospita mostra sui duecento anni di storia della fotografia curata da Walter Guadagnini.. I Chiostri di San Pietro ospitano opere di Tim Clark, Luce Lebart e Simona Ghizzoni.. Progetto Speciale Diciottoventicinque coinvolge giovani guidati dai tutor Marcello Coslovi e Alex Tabellini.. Mostra di Elena Bellantoni presso la Chiesa dei Santi Carlo e Agata curata da Fulvio Chimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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