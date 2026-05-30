Falso allarme drone riaperto l’aeroporto di Monaco

L’aeroporto di Monaco è stato riaperto dopo un falso allarme drone. Un elicottero della polizia è stato impiegato per cercare eventuali velivoli non autorizzati, ma non sono stati trovati. La chiusura temporanea era iniziata a causa di segnalazioni di un possibile drone nelle vicinanze. Le operazioni di ricerca sono durate alcune ore, poi la zona è stata dichiarata sicura. La riapertura è stata comunicata poco dopo.

Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ha dichiarato il portavoce della Polizia Federale presente all’aeroporto, ma non è stato trovato nulla. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati dirottati su Stoccarda, su Norimberga e Francoforte. Lo scrive lo Spiegel. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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