Truffa nel noleggio auto | 21 indagati verso il processo

La Guardia di Finanza di Palermo ha notificato 21 richieste di rinvio a giudizio nei confronti di persone coinvolte in un caso di truffa legata al noleggio di auto. Le accuse riguardano vari reati e coinvolgono individui residenti sia in Sicilia che in altre parti d’Italia. Le indagini, che hanno portato a questa misura, sono state condotte nel corso degli ultimi mesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notifiche e accuse. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio per 21 persone, residenti in Sicilia e in altre regioni italiane. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita, per un valore complessivo di oltre 1,47 milioni di euro. Il sistema della truffa. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe messo in piedi un articolato meccanismo fraudolento ai danni di società di autonoleggio, coinvolgendo inconsapevolmente anche più di 80 automobilisti. Il sistema prevedeva il noleggio di auto di lusso, seguite da una rapida reimmatricolazione tramite atti di vendita falsi, spesso predisposti con la complicità di agenzie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Truffa nel noleggio auto: 21 indagati verso il processo Notizie correlate Truffa del finto carabiniere, il malfattore incastrato dall'auto presa a noleggioArrestato e spedito ai domiciliari l’uomo ritenuto indiziato di una truffa ai danni di un’anziana in Calabria. Leggi anche: Truffa con il noleggio dell'auto: versa 500 euro ma la società non esisteva Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Noleggiano auto di lusso e le rivendono con documenti falsi: 21 a processo; Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute; La truffa del fotovoltaico fantasma: sequestrati 7,5 milioni in critptovalute; Da Casoria a Roma per rubare le fedi nuziali: smantellata la banda dei seminterrati. Truffa milionaria con le auto a noleggio: 21 rinviati a giudizioSarebbero riusciti a mettere in piedi un articolato sistema fraudolento basato sul noleggio di auto, poi rivendute tramite documentazione falsa. Per questo motivo 21 persone sono state rinviate a giud ... tp24.it Palermo, truffa agli autonoleggi: chiesto il processo per 21 personeSono imputate a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita per un valore complessivo di 1.473.000 euro ... msn.com Truffa milionaria con le auto a noleggio: 21 rinviati a giudizio #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook La truffa dei gioielli rubati colpisce ancora: raggiro da 50mila euro x.com