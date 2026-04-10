Diffamazione e odio razziale altri due ' hater' di Liliana Segre si scusano | proposti risarcimenti

Durante l'udienza tenutasi giovedì a Milano, altri due individui coinvolti in commenti diffamatori e offensivi nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre hanno presentato le proprie scuse. Nel corso del procedimento legale per diffamazione aggravata dall'odio razziale, è stato anche discusso il proponimento di risarcimenti. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini più ampie sul fenomeno degli attacchi online rivolti a figure pubbliche.

Si sono scusati altri due ‘hater’ della senatrice a vita Liliana Segre. È quanto emerso nel corso dell'udienza del processo per diffamazione aggravata dall'odio razziale, che si è tenuta giovedì a Milano. I due hanno fatto pervenire un risarcimento e la querela è stata rimessa. Tre risarcimenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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