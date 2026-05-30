Fabrizio Grecchi e l’omaggio ai mitici Beatles

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21, nello Spazio Alda Merini, si svolge il concerto di Fabrizio Grecchi, pianista e compositore. Il musicista presenta “Beatles Piano solo”, un recital dedicato alle composizioni dei Beatles.

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Lo Spazio Alda Merini ospita oggi alle 21 il pianista e compositore Fabrizio Grecchi con il suo “ Beatles Piano solo ”, il suo concerto dedicato al genio dei Beatles. Prenderà parte ad una serata dedicata al progetto C.A.S.T. (Casa Artisti Senza Tetto), finalizzato a promuovere la raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma di crowdfunding civico di grande valore per i giovani. Il concerto del pianista e compositore milanese sarà preceduto, alle 19, da un aperitivo solidale al costo di 15 euro. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Elemento centrale del format “Beatles Piano Solo” è la reinterpretazione: Grecchi modifica tempo e armonia mantenendo intatta la melodia originale, per permettere al pubblico di riconoscere i brani e partecipare cantando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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