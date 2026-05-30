Fabrizio Grecchi e l’omaggio ai mitici Beatles
Alle 21, nello Spazio Alda Merini, si svolge il concerto di Fabrizio Grecchi, pianista e compositore. Il musicista presenta “Beatles Piano solo”, un recital dedicato alle composizioni dei Beatles.
Lo Spazio Alda Merini ospita oggi alle 21 il pianista e compositore Fabrizio Grecchi con il suo “ Beatles Piano solo ”, il suo concerto dedicato al genio dei Beatles. Prenderà parte ad una serata dedicata al progetto C.A.S.T. (Casa Artisti Senza Tetto), finalizzato a promuovere la raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma di crowdfunding civico di grande valore per i giovani. Il concerto del pianista e compositore milanese sarà preceduto, alle 19, da un aperitivo solidale al costo di 15 euro. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Elemento centrale del format “Beatles Piano Solo” è la reinterpretazione: Grecchi modifica tempo e armonia mantenendo intatta la melodia originale, per permettere al pubblico di riconoscere i brani e partecipare cantando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Beatles protagonisti con Fabrizio Grecchi: concerto-omaggio alla fontana di via Benedetto MarcelloStasera a Milano si svolge un concerto-omaggio ai Beatles con Fabrizio Grecchi, che si terrà alla fontana di via Benedetto Marcello.
Leggi anche: Inghilterra, i convocati ai Mondiali 2026: il video è un omaggio ai Beatles
Temi più discussi: Il pianista Fabrizio Grecchi live in Beatles piano solo; Fabrizio Grecchi: La musica può anche essere imperfetta se arriva l'essenza - INTERVISTA; Fabrizio Grecchi e l’omaggio ai mitici Beatles; Beatles Piano Solo: Fabrizio Grecchi a Piano City Milano: quando i Beatles incontrano l’improvvisazione.
Domani, venerdì, non mancateeee Melody con le sue acrobazie tra classica e contemporanea, Fabrizio Grecchi con Beatles Piano Solo e Fance con la sua new wave elettronica sperimentale, dalle 19 al gogol via savona 101 facebook
MUSICA - Il pianista e compositore Fabrizio Grecchi in concerto a Milano con Beatles Piano Solo ift.tt/pVNkfQz x.com
Beatles Piano Solo: Fabrizio Grecchi a Piano City Milano: quando i Beatles incontrano l’improvvisazioneCi sono progetti che nascono quasi per caso e poi diventano un percorso artistico vero e proprio. È quello che è successo a Fabrizio Grecchi, pianista e compositore milanese, con il suo format Beatles ... rockon.it
MUSICA - Il pianista e compositore Fabrizio Grecchi in concerto a Milano con Beatles Piano Solonell’ambito di C.A.S.T. Dopo il successo ottenuto domenica 17 maggio con la sua esibizione per Piano City Milano, continuano gli appuntamenti nel capoluogo milanese del pianista e compositore FABRIZIO ... napolimagazine.com