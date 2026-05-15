Stasera a Milano si svolge un concerto-omaggio ai Beatles con Fabrizio Grecchi, che si terrà alla fontana di via Benedetto Marcello. L’evento si inserisce nel programma di Beatlemania, dedicato ai celebri musicisti britannici. La serata si svolge nel contesto di iniziative culturali che coinvolgono artisti e pubblico, con l’obiettivo di celebrare la musica dei Fab Four attraverso interpretazioni dal vivo. La performance si svolge in un'area pubblica, con l’obiettivo di offrire un momento di intrattenimento e riflessione sulla storia musicale dei Beatles.

M ilano, 15 maggio 2026 – Piano City prende il via questa sera sul main stage della Galleria d’Arte Moderna, alle 21, con il pianismo in bilico tra le passioni urban e gli studi di conservatorio del francese (trapiantato a Los Angeles) Sofiane Pamart. Ma domenica questa 16ª edizione incontra i Beatles, così come raccontati dalla tastiera di Fabrizio Grecchi, in concerto (ore 11) alla fontana di via Benedetto Marcello, in zona Porta Venezia. Fabrizio, un pezzo firmato Lennon-McCartney che, da pianista, le è particolarmente congeniale? “Direi, ‘A day in the life’. Quello che mi ha spinto a tradurre i Beatles sul pianoforte. Da bambino, infatti, mi ero comprato con le mancette un libro con la musica delle canzoni dei Fab Four, anche se non la sapevo leggere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beatles protagonisti con Fabrizio Grecchi: concerto-omaggio alla fontana di via Benedetto Marcello

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