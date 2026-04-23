A Foggia, una donna di 46 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dopo essere stata colpita da quattro colpi di pistola. La vittima, Stefania Rago, è deceduta sul luogo dell’omicidio. L’autore del fatto è il marito, un uomo di 48 anni, che lavora come guardia giurata. L’episodio si è verificato in via Gaetano Salvemini 32. Gli agenti sono intervenuti per le indagini.

Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa dal marito Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, nell’abitazione di famiglia in via Gaetano Salvemini 32, a Foggia. Secondo quanto riferito dai vicini, prima del delitto nell’appartamento sarebbe scoppiato un acceso litigio, seguito dall’esplosione di quattro colpi di pistola. “La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c’era un acceso litigio nell’appartamento accanto al nostro. Poi ha sentito i colpi di pistola. Dopo un po’ si è affacciata e ha visto i lampeggianti delle forze dell’ordine. Sono arrivato qui e abbiamo saputo dell’uccisione della donna da parte del marito. Una notizia terribile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Foggia, la lite poi quattro spari: guardia uccide la moglie a colpi di pistola

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