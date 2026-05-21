A Montoggio, lo scorso novembre, un uomo ha inferto sei coltellate all'ex compagna durante una lite. La procura ha chiesto una condanna di otto anni di reclusione per tentato omicidio. La vittima, presente in aula, ha rivolto insulti all’imputato. Durante l’udienza si sono registrati momenti di tensione, mentre si svolgeva l’istruttoria del processo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti avvenuti in quella giornata e sulla dinamica del violento episodio.

Rischia una condanna di 8 anni di carcere Salvatore Pazzica, l'uomo di 68 anni accusato di tentato omicidio per aver accoltellato la sua ex compagna settantacinquenne in un’abitazione a Montoggio, nell'entroterra di Genova. La donna, colpita con sei coltellate, il 22 novembre 2025 era finita in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova. La vittima era in aula ma alla vista dell’imputato ha cominciato ripetutamente a inveire contro di lui fino ad essere allontanata dall’aula. Pazzica invece ha chiesto scusa per il suo gesto dicendo di essere pentito. A dare l’allarme, quel pomeriggio erano state due vicine di casa sentendo le urla della donna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, colpì con sei coltellate l'ex compagna dopo una lite, la procura chiede otto anni di carcere e la vittima lo insulta

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