Fable rinviato a febbraio 2027 | Xbox sposta il reboot lontano da GTA 6 e sceglie una finestra tutta sua

Il rilancio di Fable è stato rimandato a febbraio 2027, spostandosi dall’autunno 2026. Xbox Game Studios e Playground Games hanno comunicato il cambiamento, decidendo di posticipare il gioco di ruolo a una data successiva. La decisione ha spostato il titolo da una finestra di lancio molto competitiva, lasciando spazio ad altri grandi titoli in uscita prima.

Fable non arriverà più nell’autunno 2026. Xbox Game Studios e Playground Games hanno deciso di rinviare il reboot a febbraio 2027, spostando uno dei progetti più attesi dell’ecosistema Xbox fuori da una finestra di lancio ormai diventata troppo affollata. La notizia pesa, perché il nuovo Fable era già stato rimandato in passato e rappresenta da anni uno dei grandi simboli della nuova fase first party di Microsoft. La scelta, però, non sembra legata soltanto alla necessità di rifinire il gioco. Il contesto del mercato ha avuto un ruolo enorme. L’autunno 2026 si prepara infatti a ospitare alcune uscite gigantesche, con GTA 6 fissato per novembre e altri titoli di forte richiamo nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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FABLE è vivo e bellissimo: XBOX inizia il 2026 alla grande

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