Il videogioco Samson sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a settembre 2026, dopo il suo debutto su PC l'8 aprile scorso. L'obiettivo principale di questa versione console è correggere alcuni problemi riscontrati nella prima release. La data di uscita è stata annunciata in vista dell’atteso arrivo di GTA 6, e rappresenta un tentativo di migliorare l’esperienza di gioco prima di questa nuova grande uscita.

? Cosa sapere Samson arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series XS nel settembre 2026.. Il lancio su console serve a correggere i bug del debutto PC dell'8 aprile.. Settembre 2026 sarà il mese in cui Samson approderà ufficialmente su PlayStation 5 e Xbox Series XS, secondo quanto rivelato da Christofer Sundberg, figura chiave di Liquid Swords. La decisione arriva dopo un debutto su PC segnato da critiche dure e problemi tecnici, posizionando l’open world come un test cruciale prima dell’arrivo di Grand Theft Auto 6, previsto per il 19 novembre 2026. L’impatto del lancio su PC e la sfida della rifinitura tecnica. Il percorso di Samson è stato accidentato fin dal primo giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samson sbarca su PS5 e Xbox: la sfida per riscattarsi prima di GTA 6

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