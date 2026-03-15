Uno spin-off dedicato a Stewie dei Griffin arriverà nel 2027, con due stagioni previste. La serie approfondirà le avventure e le caratteristiche del personaggio, noto per il suo carattere particolare e le sue azioni. La decisione di creare questa nuova serie deriva dalla popolarità di Stewie all’interno del cartone originale. La produzione ha confermato la data di debutto per le successive stagioni.

Lo spin-off dei Griffin dedicato a Stewie debutterà nel 2027: due stagioni per uno dei personaggi più iconici (e cattivi) della serie. Sono passati più di venticinque anni dal debutto de I Griffin, la serie animata creata da Seth MacFarlane che dal 1999 occupa un posto stabile nell’immaginario televisivo. Lo stile è rimasto quello delle origini: satira senza filtri, ritmo serrato, flashback memorabili e un universo popolato da personaggi volutamente sopra le righe. Al centro c’è la famiglia Griffin, probabilmente una delle più disfunzionali della televisione (anche perché, a differenza di altre, non è andata “imborghesendosi” col tempo): Peter, Lois, Meg, Chris, il cane Brian e il piccolo Stewie. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - I Griffin, arriva lo spin-off su Stewie: avrà una serie tutta sua dal 2027

Articoli correlati

Leggi anche: Fox annuncia lo spin-off su Stewie: ‘I Griffin’ stanno tornando

I Griffin: Stewie sarà protagonista di uno spinoff della serie animataL'irriverente personaggio tornerà sugli schermi televisivi con uno show che lo vedrà protagonista, ecco l'annuncio di Seth MacFarlane.

Tutti gli aggiornamenti su I Griffin arriva lo spin off su Stewie...

Temi più discussi: Stewie, in arrivo lo spin-off dedicato al piccolo Griffin; Stewie Griffin raddoppia: in arrivo lo spin-off de I Griffin, con già 2 stagioni ordinate; I Griffin, arriva lo spin-off su Stewie, FOX ordina due stagioni | Il genio malefico va all’asilo; I Griffin si espandono: annunciato il primo spin-off con protagonista assoluto Stewie!.

Stewie, in arrivo lo spin-off dedicato al piccolo GriffinPronti al grande ritorno di Stewie? Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Fox ha ordinato due stagioni della nuova serie animata Stewie, spin-off de I Griff ... lascimmiapensa.com

Stewie Griffin raddoppia: in arrivo lo spin-off de I Griffin, con già 2 stagioni ordinateFox e Hulu annunciano Stewie, lo spin-off de I Griffin in arrivo nel 2027: Seth MacFarlane racconta le avventure del neonato tra asilo e viaggi nel tempo. drcommodore.it

#Fox espande l’universo de #IGriffin con una nuova serie animata dedicata a uno dei suoi personaggi più iconici. L’emittente ha ordinato due stagioni di #Stewie, spinoff incentrato sul celebre bambino geniale creato da Seth MacFarlane. La serie debutterà ne facebook

Fox ordina due stagioni di "Stewie", spin-off de "I Griffin" #Notizie #SethMacFarlane #Stewie lospaziobianco.it/fox-ordine-due… x.com