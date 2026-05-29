Nel corso di un'intervista a Quarto Grado, Fabio Savi ha parlato del suo rapporto con il fratello e dei riferimenti ai livelli occulti e alla banda della Uno bianca. La vicenda riguarda la lunga serie di crimini tra gli anni 80 e 90 che coinvolsero questa banda, responsabile di numerosi attacchi e omicidi tra Emilia-Romagna e Marche. La discussione si concentra sulla dinamica familiare e sui temi legati alle attività criminali del gruppo.

Torna d'attualità la parabola criminale della « banda della Uno bianca » che tra gli anni '80 e '90 lasciò una scia di sangue e terrore tra Emilia-Romagna e Marche. A Bologna si indaga sulle dichiarazioni di Roberto Savi, ex poliziotto e insieme al fratello Fabio uno dei capi della banda, che a «Belve» ha parlato di una presunta «copertura investigativa» garantita al sodalizio criminale e collegamenti con i servizi segreti. Il fratello Fabio Savi è stato intervistato da Francesca Carollo per lo Speciale carceri in onda questa sera, venerdì 29 maggio, a «Quarto Grado», il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero su Retequattro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uno bianca e "livelli occulti", Fabio Savi contro il fratello: l'intervista a Quarto Grado

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