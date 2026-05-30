Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Dopo le qualifiche deluse, il pilota ha dichiarato di essersi rifatto e di essere soddisfatto del risultato. La gara si è conclusa con una performance positiva, portando a casa punti importanti. La corsa si è svolta su un circuito italiano, con Di Giannantonio che ha chiuso davanti a diversi avversari.

Fabio Di Giannantonio è soddisfatto dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Mugello abbiamo assistito ad una gara davvero particolare. I due piloti che, al contrario di tutti, hanno scelto la doppia gomma media, hanno preso e sono scappati. Il “Diggia”, invece, con media e soft ha saputo salire in terza posizione, difendendola in assoluta tranquillità. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Raul Fernandez che ha preceduto Jorge Martin per 1.2 secondi, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 3.2. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Un podio importante! Mi sono rifatto dopo la delusione delle qualifiche”

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