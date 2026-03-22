MotoGP Fabio Di Giannantonio festeggia | Un grande podio dopo uno splendido duello con Marc Marquez

Da oasport.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Di Giannantonio è raggiante dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia il pilota romano ha disputato una gara di altissimo livello, nella quale ha battagliato a lungo con il campione del mondo in carica, Marc Marquez, vincendo un duello davvero splendido. La vittoria è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto il compagno di team Jorge Martin per 3.2 secondi, mentre completa il podio proprio il “Diggia” a 3.7. Quarta posizione per Marc Marquez a 4.0. quinta per Ai Ogura a 8.4, mentre in sesta troviamo Alex Marquez a 8.9. Settimo Pedro Acosta a 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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