Fabio Di Giannantonio è raggiante dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia il pilota romano ha disputato una gara di altissimo livello, nella quale ha battagliato a lungo con il campione del mondo in carica, Marc Marquez, vincendo un duello davvero splendido. La vittoria è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto il compagno di team Jorge Martin per 3.2 secondi, mentre completa il podio proprio il “Diggia” a 3.7. Quarta posizione per Marc Marquez a 4.0. quinta per Ai Ogura a 8.4, mentre in sesta troviamo Alex Marquez a 8.9. Settimo Pedro Acosta a 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio festeggia: “Un grande podio dopo uno splendido duello con Marc Marquez”

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In Brasile è ancora festa Aprilia Bezzecchi domina davanti a Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio che resiste ad un insistente Marc Marquez, che chiude giù dal podio su un tracciato più corto di 7 giri. Out invece Bagnaia per una caduta in curva 1 # x.com