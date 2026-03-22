Fabio Di Giannantonio conquista la pole al GP del Brasile Bagnaia cade nel qualifiche MotoGP

Durante le qualifiche del Gran Premio del Brasile di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la posizione di partenza in pole position, mentre Francesco Bagnaia è scivolato e ha concluso le sessioni di qualifica in modo negativo. La sessione si è svolta nel rispetto dei normali ritmi di gara, senza ulteriori incidenti segnalati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il pilota della VR46, Fabio Di Giannantonio, ha ottenuto la pole position per il Gran Premio del Brasile di MotoGP 2026, una sessione caratterizzata da diversi incidenti, tra cui quello del campione del mondo Francesco Bagnaia. Questa edizione del Gran Premio è particolarmente significativa, poiché segna il primo ritorno della MotoGP in terra brasiliana dal 1992. Marco Bezzecchi, dopo una pesante sessione di prove del venerdì segnata dalla pioggia, ha dovuto superare la Q1. Grazie alla sua determinazione, ha subito trovato il ritmo, stabilendo un buon tempo nella Q1 e continuando a dimostrare la sua velocità nella fase finale delle qualifiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio conquista la pole al GP del Brasile, Bagnaia cade nel qualifiche MotoGP. Articoli correlati MotoGP, GP Brasile: highlights qualifiche. Di Giannantonio centra la poleFabio Di Giannantonio centra il miglior tempo in Brasile e mette a segno la sua seconda pole in carriera in MotoGp. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole provvisoria, cadono Marquez e Bagnaia, Bezzecchi in seconda fila Contenuti e approfondimenti su Fabio Di Giannantonio conquista la pole... Temi più discussi: MotoGP Brasile, Practice: Zarco il migliore prima della pioggia, Toprak 3°!; Michael Ruben Rinaldi con B-Max Ducati torna nel CIV: i suoi trascorsi; Moto Gp Sprint d'Olanda, Marc Marquez vince davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. La gara e la griglia di partenza; Fabio Di Giannantonio guida l’assalto Ducati in Brasile: riuscirà a conquistare Goiânia?. MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTSLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTS ... tg24.sky.it MotoGP, Di Giannantonio in pole nel GP del Brasile: Bezzecchi e Marquez completano la prima filaGrande prestazione di Fabio Di Giannantonio, che conquista la pole position nel Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento della stagione MotoGP. Il pilota ... thesocialpost.it Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook 2026 #MotoGP - Pole #Sprint Clasificación PODIO 1 Fabio Di Giannantonio 2 Marco Bezzecchi 3 Marc Marquez Goiania #BrazilianGP #NewsMotoEc #SprintRace #MotoGPSprint x.com