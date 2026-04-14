Fabio Capello tira in ballo Rafael Leao nella notte di Champions | Simeone non lo vorrebbe in squadra
Nella serata di Champions, Fabio Capello ha fatto riferimento a Rafael Leao, commentando la sua presenza nella partita tra Atletico Madrid e Barcellona. Prima del calcio d'inizio, l'ex allenatore ha espresso un'opinione su Leao, collegandola alla possibile opinione di un allenatore avversario. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui confronti tra giocatori e tecnici in vista dell'incontro.
Fabio Capello prima di Atletico Madrid-Barcellona di Champions lancia una stoccata all'attaccante del Milan. Elogiando Simeone, l'ex allenatore punzecchia il portoghese: "Lì vogliono gente che corre, non uno come lui".🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabio Capello incalza Palladino dopo la lezione dal Bayern Monaco: “Ce l’hai detto tu, non io”Botta e risposta in tv tra Capello e Palladino dopo il ko dell'Atalanta col Bayern.
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