Fabio Capello tira in ballo Rafael Leao nella notte di Champions | Simeone non lo vorrebbe in squadra

Nella serata di Champions, Fabio Capello ha fatto riferimento a Rafael Leao, commentando la sua presenza nella partita tra Atletico Madrid e Barcellona. Prima del calcio d'inizio, l'ex allenatore ha espresso un'opinione su Leao, collegandola alla possibile opinione di un allenatore avversario. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui confronti tra giocatori e tecnici in vista dell'incontro.