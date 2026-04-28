Il PSG entra 10 minuti dopo il Bayern per il riscaldamento e Capello spiega il perché | Fanno finta

Nel pre-partita tra PSG e Bayern Monaco, i parigini sono entrati in campo dieci minuti dopo rispetto ai tedeschi per il riscaldamento. L’allenatore del Bayern ha commentato che il PSG faceva finta di riscaldarsi, lasciando intendere che ci fosse un motivo nascosto dietro il ritardo. L’episodio ha attirato l’attenzione prima dell’inizio della semifinale di Champions League, con i giocatori che hanno svolto un riscaldamento più semplice del solito.

Insolito pre-partita in PSG-Bayern Monaco: i parigini in campo in ritardo per un riscaldamento blando prima della semifinale di Champions. Fabio Capello ha spiegato il motivo di questa soluzione già adottata dal Barcellona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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