Il pilota di Formula 1 ha commentato le nuove vetture del 2026, definendole come una Formula E potenziata, e ha espresso dubbi sul feeling di guida a causa del nuovo motore elettrico. La sua posizione si basa sulla percezione delle vetture più leggere e con tecnologie diverse rispetto al passato. Ha anche minacciato di considerare il ritiro se le modifiche non saranno riviste, sottolineando le difficoltà nel adattarsi alle nuove regole.

? Punti chiave Perché Verstappen definisce le nuove vetture come una Formula E potenziata?. Come influirà il nuovo motore elettrico sul feeling di guida del pilota?. Chi sostiene la fermezza tecnica di Max contro le direttive FIA?. Quali conseguenze avrà il ritiro del campione sull'identità della Formula 1?.? In Breve Verstappen occupa la settima posizione in classifica con 43 punti totali.. Nuove regole 2026 prevedono potenza elettrica al 50% rispetto al motore termico.. David Croft elogia la coerenza del pilota mantenuta per oltre due anni e mezzo.. Regolamento introduce modalità Overtake Mode e nuovi sistemi di aerodinamica attiva.. Max Verstappen sfida la nuova era della Formula 1 con una fermezza che sorprende gli esperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: Verstappen sfida le nuove regole e minaccia il ritiro

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Verstappen Is DONE With These 2026 Regulations

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