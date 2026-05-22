Max Verstappen allontana il ritiro dalla F1 | Le nuove regole stanno andando nella direzione giusta

Max Verstappen ha dichiarato di non voler abbandonare la Formula 1 in tempi vicini, nonostante le difficoltà incontrate all’inizio della stagione. Il pilota olandese, campione del mondo quattro volte, ha espresso soddisfazione per le modifiche alle regole che, a suo avviso, stanno puntando nella direzione giusta. Dopo un avvio di anno segnato da risultati deludenti e critiche rivolte al regolamento, Verstappen sembra ora più aperto a proseguire la propria carriera nel circus.

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