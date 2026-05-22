Max Verstappen allontana il ritiro dalla F1 | Le nuove regole stanno andando nella direzione giusta

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen ha dichiarato di non voler abbandonare la Formula 1 in tempi vicini, nonostante le difficoltà incontrate all’inizio della stagione. Il pilota olandese, campione del mondo quattro volte, ha espresso soddisfazione per le modifiche alle regole che, a suo avviso, stanno puntando nella direzione giusta. Dopo un avvio di anno segnato da risultati deludenti e critiche rivolte al regolamento, Verstappen sembra ora più aperto a proseguire la propria carriera nel circus.

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Max Verstappen, per il momento, allontana la “minaccia” di ritirarsi dalla Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo, dopo un inizio di stagione con pochissimi risultati e tante critiche al regolamento della massima categoria del motorsport, sembra avere cambiato le proprie idee. Le novità decise prima del weekend di Miami, a quanto pare, sono andate nella direzione del pilota olandese che temeva di vedere del tutto snaturata la filosofia della F1. Il pilota del team Red Bull, come ben sappiamo, è uno che ama correre e le sfide, tanto da cercare sempre nuovi stimoli tra un weekend di gara e l’altro. Dopotutto nel fine settimana scorso lo abbiamo visto impegnato al Nurburgring nella 24 Ore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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