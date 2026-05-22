Max Verstappen allontana il ritiro dalla F1 | Le nuove regole stanno andando nella direzione giusta
Max Verstappen ha dichiarato di non voler abbandonare la Formula 1 in tempi vicini, nonostante le difficoltà incontrate all’inizio della stagione. Il pilota olandese, campione del mondo quattro volte, ha espresso soddisfazione per le modifiche alle regole che, a suo avviso, stanno puntando nella direzione giusta. Dopo un avvio di anno segnato da risultati deludenti e critiche rivolte al regolamento, Verstappen sembra ora più aperto a proseguire la propria carriera nel circus.
Max Verstappen, per il momento, allontana la “minaccia” di ritirarsi dalla Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo, dopo un inizio di stagione con pochissimi risultati e tante critiche al regolamento della massima categoria del motorsport, sembra avere cambiato le proprie idee. Le novità decise prima del weekend di Miami, a quanto pare, sono andate nella direzione del pilota olandese che temeva di vedere del tutto snaturata la filosofia della F1. Il pilota del team Red Bull, come ben sappiamo, è uno che ama correre e le sfide, tanto da cercare sempre nuovi stimoli tra un weekend di gara e l’altro. Dopotutto nel fine settimana scorso lo abbiamo visto impegnato al Nurburgring nella 24 Ore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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