A Miami, il pilota di Formula 1 ha commentato le recenti modifiche alle regole tecniche, concentrandosi sulle restrizioni al recupero energetico e al super clipping. Ha definito queste modifiche come un semplice solletico, senza indicare cambiamenti significativi per le sue prestazioni. Durante l’evento, ha analizzato gli aspetti tecnici delle nuove limitazioni e il loro impatto sullo svolgimento delle gare.

? Cosa sapere Verstappen analizza a Miami le nuove limitazioni tecniche sul recupero energetico e super clipping.. Il pilota Red Bull chiede maggiore coinvolgimento dei driver nei tavoli decisionali FIA.. Max Verstappen definisce un semplice solletico le modifiche al regolamento tecnico in vista del Gran Premio di Miami, sottolineando però l’importanza del dialogo con i vertici della Formula 1. Il pilota Red Bull Racing ha parlato durante la giornata mediatica a Miami, analizzando gli interventi apportati dalla FIA e dalla F1 durante la pausa di aprile. Sebbene le correzioni non stiano per stravolgere l’assetto globale della competizione, il numero uno olandese vede nel nuovo approccio comunicativo tra chi stabilisce le regole e chi guida un passo avanti fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen: nuove regole F1 a Miami sono solo un semplice solletico

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