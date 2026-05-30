Extinction Rebellion spedisce Meloni e Trump nello spazio il blitz a Roma | Fascisti su Marte Interviene la polizia – Il video

«Fascisti su Marte, democrazia sulla Terra». È il celebre film satirico di Corrado Guzzanti a ispirare il flash mob con cui oggi, sabato 30 maggio, centinaia di attivisti di Extinction Rebellion hanno occupato piazza dell’Esquilino, a Roma. A pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore sono comparse due grandi installazioni: una grande raffigurazione del pianeta Terra e un razzo con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni. I fogli di via. Poco prima, gli attivisti avevano appeso dei simbolici «fogli di via dalla Terra», indirizzati a diverse figure politiche e imprenditoriali italiane e internazionali, accompagnando l’azione con lo slogan «Fascisti su Marte». 🔗 Leggi su Open.online

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