Nutella nello spazio | il video virale fa esplodere il dubbio sul product placement interviene la NASA

Durante una fase della missione Artemis II, mentre l’equipaggio si avvicinava a un record di distanza dalla Terra stabilito nel 1970, un elemento insolito ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori: un barattolo di Nutella. Un video che mostra questa immagine è diventato virale sui social, scatenando domande sul possibile product placement. La NASA ha successivamente preso posizione sulla vicenda.

Durante uno dei momenti più attesi della missione Artemis II, mentre l’equipaggio stava per battere il record di distanza dalla Terra stabilito dall’Apollo 13 nel 1970, un protagonista inaspettato ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo: un barattolo di Nutella. #NEWS: Watch as a random jar of Nutella photobombs the Artemis II livestream pic.twitter.comMpVsHoWmPy — Latest in space (@latestinspace) April 6, 2026 La scena si è verificata pochi minuti prima delle 14:00 ora americana del 6 aprile 2026, quando i quattro astronauti a bordo della capsula Orion – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – hanno raggiunto la distanza massima di 252. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Nutella nello spazio: il video virale fa esplodere il dubbio sul product placement, interviene la NASA Il video di Margot Robbie su Kate Bush diventato virale: danza spontanea sul set che fa esplodere i socialMargot Robbie ha conquistato il web con un video sorprendente dal set di Cime tempestose. Una patata con tentacoli nello spazio che “sembra un alieno”: la foto virale della NASA spiazza i socialUna fotografia scattata nello spazio ha incuriosito milioni di utenti online: un oggetto viola, dalla forma ovale e con piccoli “tentacoli”, sembra... Argomenti più discussi: Flyby di Artemis II: mentre viene battuto un record storico, un barattolo di Nutella fluttua nella capsula Orion; Sì, c'è davvero un barattolo di Nutella su Artemis (che sta tornando dalla Luna); Un barattolo di Nutella fluttua nella capsula Orion nella diretta del flyby di Artemis II dalla Luna; Nutella nello spazio: il video virale fa esplodere il dubbio sul product placement, interviene la NASA. Nutella nello spazio: il video virale fa esplodere il dubbio sul product placement, interviene la NASADurante uno dei momenti più attesi della missione Artemis II, mentre l’equipaggio stava per ... msn.com Biscotti alle nocciole e nutella, dei deliziosi dolcetti da mangiare in qualsiasi momento della giornata. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/biscotti-alle-nocciole-e-nutella/ - facebook.com facebook Flyby di Artemis II: mentre viene battuto un record storico, un barattolo di Nutella fluttua nella capsula Orion x.com