Roma protesta Ultima Generazione ed Extinction Rebellion a ENI

A Roma, oggi, attivisti di Ultima Generazione ed Extinction Rebellion hanno organizzato una protesta davanti alla sede di ENI. Durante l’evento, alcuni azionisti sono stati fatti entrare nel palazzo mentre un azionista critico ha tentato di accedere senza successo. La polizia ha presidiato l’area, impedendo l’ingresso a chi manifestava. La protesta si è svolta nel rispetto delle norme, senza incidenti segnalati.

Azionisti blindati nel palazzo, negato l’accesso a un azionista critico. Roma, 6 maggio 2026 – Questa mattina alle ore 10, a Roma EUR, otto persone appartenenti a Ultima Generazione e Extinction Rebellion si sono presentate in abiti religiosi di fronte alla sede di ENI dove si sta svolgendo l’assemblea dei soci azionisti di ENI, per portare un nuovo messaggio: di fronte a un decreto sicurezza che inasprisce ulteriormente la repressione verso forme di protesta pacifiche e democratiche, non resta che pregare e chiedere perdono a chi viene reso ancor più inavvicinabile dal decreto. Ma la repressione non è toccata solo a noi: “Agli azionisti critici non viene permesso di partecipare: questa stessa mattina è stato impedito di entrare ad un azionista accreditato che arrivava dall’Austria” testimoniano le persone sul posto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Roma, protesta Ultima Generazione ed Extinction Rebellion a ENI A Roma la protesta di Ultima Generazione ed Extinction Rebellion durante l'assemblea Eni Notizie correlate Sanremo, blitz di Extinction Rebellion contro l’Eni. Il poliziotto agli attivisti: «Durante un controllo non avete alcun diritto» – Il videoNella serata inaugurale del Festival di Sanremo, davanti al Teatro Ariston, un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha inscenato una protesta... Sanremo 2026, Extinction Rebellion invade blue carpet: fermati attivistiAttivisti di Extinction Rebellion hanno invaso nella serata inaugurale del Festival di Sanremo la passerella davanti al Teatro Ariston, il cosiddetto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Blocco del raccordo anulare: arriva l'assoluzione numero 72 per gli attivisti di Ultima Generazione; Roma sud, blitz all’alba per sgomberare i pirati del Laurentino; Blocco del GRA a Roma, assolti i 7 attivisti di Ultima Generazione: perché cade il caso del foglio di via; PROTESTE RIVOLTE A CGIL, CISL E UIL PER AVER ACCETTATO ENIPLENITUDE QUALE SPONSOR DEL CONCERTONE DI ROMA. Bloccarono il GRA per protestare per l'ambiente: assoltiQuello fu il settimo blocco stradale di grandi arterie di Roma messo in atto dalla campagna Ultima Generazione - Assemblee Cittadine ORA!. rainews.it Blocco del Raccordo anulare: arriva l'assoluzione numero 72 per gli attivisti di Ultima GenerazioneGli ambientalisti assolti perché il fatto non sussiste. A distanza di cinque anni è evidente quanto sia fondamentale ridurre la dipendenza dai traffici internazionali di petrolio ... romatoday.it «Dacci il tostapane quotidiano»: attivisti di Ultima Generazione ed Extinction Rebellion davanti a Eni protestano con «preghiere» satiriche https://www.lacapitale.it/articolo/dacci-il-tostapane-quotidiano-attivisti-di-ultima-generazione-ed-extinction-rebellion-d - facebook.com facebook