Dopo quasi 14 anni dalla scomparsa di una donna di 34 anni avvenuta nel novembre del 2012 a Farneta, nel Lucchese, le indagini sono state riaperte. Un ex monaco, già indagato per l’omicidio, è tornato al centro delle verifiche. La polizia ha ripreso a esaminare i fatti, senza fornire dettagli sulle nuove prove o sulla situazione legale attuale. La vicenda riguarda la scomparsa di una donna di origini sudamericane conosciuta come “Rosita”.

A quasi 14 anni dalla scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, la 34enne di origini sudamericane conosciuta come “ Rosita ”, della quale si sono perse le tracce nel novembre del 2012 a Farneta, nel Lucchese, si profila una possibile svolta nel giallo. Come apprende Adnkronos da fonti qualificate, la Procura di Lucca ha riaperto l’inchiesta, iscrivendo nel registro degli indagati l’ex marito della donna, un 55enne di origini colombiane ed ex monaco certosino. Le ipotesi di reato contestate all’uomo sono l’omicidio volontario e l’occultamento di cadavere. La riapertura delle indagini. La nuova indagine, coordinata dal pubblico ministero Enrico Corucci e affidata alla Squadra Mobile della Questura di Lucca, è stata avviata a seguito di un esposto - a quanto pare molto dettagliato - presentato da un abitante di Farneta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex monaco indagato per l'omicidio della moglie: il cold case riaperto dopo 14 anni

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Vermont 1971 Cold Case Solved — His Wife of Two Weeks Lied to Police for 50 Years

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