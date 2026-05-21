Si riapre il caso dell' omicidio della pasticciera di Roncade | c' è un indagato dopo 35 anni

Si riapre il caso dell’omicidio della pasticciera di Roncade, avvenuto nel gennaio del 1991. Dopo oltre tre decenni, un individuo è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla morte di Sandra Casagrande, uccisa con numerose pugnalate all’interno della sua attività commerciale. La vicenda, che ha avuto grande risonanza locale, si è riaccesa grazie a nuove verifiche investigative condotte negli ultimi mesi. La procura ha avviato approfondimenti per fare chiarezza sui fatti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui