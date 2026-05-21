Si riapre il caso dell' omicidio della pasticciera di Roncade | c' è un indagato dopo 35 anni
Si riapre il caso dell’omicidio della pasticciera di Roncade, avvenuto nel gennaio del 1991. Dopo oltre tre decenni, un individuo è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla morte di Sandra Casagrande, uccisa con numerose pugnalate all’interno della sua attività commerciale. La vicenda, che ha avuto grande risonanza locale, si è riaccesa grazie a nuove verifiche investigative condotte negli ultimi mesi. La procura ha avviato approfondimenti per fare chiarezza sui fatti.
AGI - Trentacinque anni dopo, potrebbe esserci una svolta nel mistero della morte di Sandra Casagrande, la donna uccisa il 29 gennaio 1991 con numerose pugnalate all'interno della pasticceria 'Due Torri' di Roncade, in provincia di Treviso. Al centro delle indagini, condotte dal Nucleo investigativo di concerto con l'aliquota Carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria trevigiana, un 57enne residente in provincia, formalmente iscritto nel registro degli indagati. Verifiche sulle tracce biologiche. Gli investigatori stanno verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio. 🔗 Leggi su Agi.it
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