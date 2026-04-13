Taranto due arresti per omicidio imprenditore | cold case risolto dopo 13 anni

Dopo tredici anni, si è conclusa una lunga indagine legata a un omicidio avvenuto nel 2013 nella provincia di Taranto. Due persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione alla morte di un imprenditore edile di 50 anni, ucciso con colpi d'arma da fuoco alla periferia di Pulsano. L’indagine ha portato alla risoluzione di un caso rimasto irrisolto per oltre un decennio.

(Adnkronos) – Svolta in un omicidio rimasto irrisolto per 13 anni: i carabinieri hanno arrestato due persone per la morte di Martino Marangi, 50 anni, imprenditore edile, ucciso il 14 ottobre del 2013 a colpi d'arma da fuoco alla periferia di Pulsano, in provincia di Taranto (Puglia). L'indagine è stata denominata 'Eco di Sangue'. Gli arrestati, entrambi di 57 anni e pregiudicati, sono state fermate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Valenzano, due arresti per l'omicidio mafioso di Danilo Abiuso: risolto cold case dopo 23 anniÈ di due arresti per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. Omicidio Marangia, la svolta dopo 13 anni: due arresti nella notte per il delitto del tarantino del 2013Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto potrebbero aver messo la parola fine a un’attesa lunga tredici anni, arrestando il...