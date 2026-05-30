Paolo Maldini è stato visto sugli spalti della Puskás Aréna durante la finale di Champions League, accompagnato da Safi. L’ex calciatore e dirigente rossonero si trovava tra il pubblico per assistere alla partita, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La presenza di Maldini in questa occasione è stata notata da appassionati e media presenti allo stadio. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo a eventuali altri partecipanti o motivazioni della visita.

Mentre il Milan si lecca continuamente le ferite dovute dal mancato approdo in Champions League, la bandiera ed ex dirigente rossonero Paolo Maldini finisce sotto ai riflettori della scena internazionale. L'ex numero 3 rossonero è stato avvistato sugli spalti della Puskás Aréna di Budapest in occasione della finale di Champions tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ma non è da solo. La presenza dell'ex capitano rossonero, ovviamente, non è passata inosservata: in compagnia di Maldini c'era anche Hakan Safi, uno dei candidati più forti alla presidenza del Fenerbahçe.L'avvistamento, però, non sorprende più di tanto. Nei giorni scorsi lo stesso Maldini ha voluto confermare il forte rapporto di amicizia instaurato con Safi: "Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Maldini presente a Budapest con Safi per la finale di Champions

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