Durante la quinta puntata di The 50 Italia, Eva Grimaldi ha pronunciato una frase considerata shock rivolta a Helena Prestes, subito dopo aver appreso di essere eliminata. La frase ha generato molta attenzione sui social e tra gli spettatori. Successivamente, l’attrice ha presentato delle scuse pubbliche a Prestes per le parole usate durante il momento di tensione.

Nella quinta puntata di The 50 Italia, il nuovo reality show uscito a fine maggio su Amazon Prime Video, appena appresa la propria eliminazione, Eva Grimaldi si è rivolta duramente a Helena Prestes con parole che hanno immediatamente fatto il giro del web. L’attrice, moglie di Imma Battaglia, ha dichiarato senza mezzi termini di volerle sputare in faccia. A stretto giro, però, sono arrivate le sue scuse su Instagram. “Ho visto dei video di The 50 alla mia uscita. La prima cosa che ho detto “Ti sputo in faccia” ad Helena. Io ci sono rimasta, ho detto “Ma io non sono questa” e chiedo fortemente scusa ad Elena per la mia espressione volgare che non fa parte di me. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Eva Grimaldi sotto accusa per una frase shock a The 50: poi le scuse a Helena Prestes

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