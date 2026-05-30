Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv sabato 30 maggio | orari programma streaming italiane in gara

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, sabato 30 maggio, si svolge la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica a Varna, in Bulgaria. La competizione, che si tiene nella città bulgara, prevede l’assegnazione delle prime medaglie tra le atlete seniores. La giornata sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con orari e dettagli disponibili sui canali ufficiali. Tra le partecipanti italiane ci sono ginnaste in gara nelle diverse prove individuali e di squadra.

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Oggi sabato 30 maggio va in scena la quarta giornata degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove verranno assegnate le prime medaglie tra le seniores. Ad aprire le danze, alle ore 09.00, sarà la finale del concorso generale per le individualiste; si proseguirà poi alle ore 14.00 con l’atto conclusivo all-around per i gruppi (varrà anche come qualifica per le finali di specialità di domani). LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE  INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 14.00 Sofia Raffaeli scenderà in pedana con grandissime ambizioni e punta a salire sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi e ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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