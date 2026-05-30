Oggi, 30 maggio, si svolge la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026 a Varna, Bulgaria. La competizione continua con l’assegnazione delle prime medaglie tra le atlete seniores. La giornata sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Tra le gare in programma ci sono esercizi individuali e di squadra. Nessuna atleta italiana è menzionata tra le partecipanti o in gara.

Oggi sabato 30 maggio va in scena la quarta giornata degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove verranno assegnate le prime medaglie tra le seniores. Ad aprire le danze, alle ore 09.00, sarà la finale del concorso generale per le individualiste; si proseguirà poi alle ore 14.00 con l’atto conclusivo all-around per i gruppi (varrà anche come qualifica per le finali di specialità di domani). Sofia Raffaeli scenderà in pedana con grandissime ambizioni e punta a salire sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi e ai Mondiali. La fuoriclasse marchigiana dovrà fare... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (30 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercoledì - 13/05 - Parte 3 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

Notizie e thread social correlati

Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (27 maggio): orari, programma, streaming, italiane in garaGli Europei di ginnastica ritmica 2026 iniziano oggi, mercoledì 27 maggio, a Varna, in Bulgaria.

Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (28 maggio): orari, programma, streaming, italiane in garaOggi si svolge a Varna, in Bulgaria, la seconda giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2027.

Temi più discussi: Europei di Ginnastica ritmica 2026: programma, orario, dove vedere Sofia Raffaeli e le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Varna - Dove seguire gli Europei di Ritmica, in Tv e dal vivo. Nuova formula All Around; Dove vedere qualifiche e finali degli Europei 2026 di Ginnastica Ritmica a Varna tra RaiSport, RaiPlay e GymTv; Calendario Europei ginnastica ritmica 2026: programma, orari, tv, streaming.

Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali degli Europei 2026: Sofia Raffaeli in pole, bottino pieno per l’Italia - x.com

Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (29 maggio): orari, programma, streaming, italiane in garaOggi venerdì 29 maggio va in scena la terza giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove ... oasport.it

Calendario Europei ginnastica ritmica 2026: programma, orari, tv, streamingGli Europei 2026 di ginnastica ritmica si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio: la rassegna continentale animerà il cuore della primavera e ... oasport.it