Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv 30 maggio | orari programma streaming italiane in gara

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 30 maggio, si svolge la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026 a Varna, Bulgaria. La competizione continua con l’assegnazione delle prime medaglie tra le atlete seniores. La giornata sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Tra le gare in programma ci sono esercizi individuali e di squadra. Nessuna atleta italiana è menzionata tra le partecipanti o in gara.

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Oggi sabato 30 maggio va in scena la quarta giornata degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove verranno assegnate le prime medaglie tra le seniores. Ad aprire le danze, alle ore 09.00, sarà la finale del concorso generale per le individualiste; si proseguirà poi alle ore 14.00 con l’atto conclusivo all-around per i gruppi (varrà anche come qualifica per le finali di specialità di domani). Sofia Raffaeli scenderà in pedana con grandissime ambizioni e punta a salire sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi e ai Mondiali. La fuoriclasse marchigiana dovrà fare... 🔗 Leggi su Oasport.it

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